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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Антипрививочники на митинге в Москве избили Чебурашку На мероприятие собрались порядка 200 человек.

На мероприятие собрались порядка 200 человек. Практически никто из них не носит индивидуальные средства защиты.При этом на мероприятие пришел молодой человек в костюме Чебурашки. Он уже не первый раз приходит на уличные акции с участиемОднако участники митинга отнеслись к нему агрессивно. Какая-то женщина с криком: "Как тебе не стыдно?", повалила молодого человека, а затем попыталась содрать с него часть костюма с головы. Подключились и другие сторонники КПРФ. Однако подоспели полицейские, которые увели человека в костюме.Пока неизвестно, задержан он или нет.