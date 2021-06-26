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Антипрививочники на митинге в Москве избили Чебурашку
Источник материала: UDF
Кадр из видео
На мероприятие собрались порядка 200 человек. Практически никто из них не носит индивидуальные средства защиты.
При этом на мероприятие пришел молодой человек в костюме Чебурашки. Он уже не первый раз приходит на уличные акции с участием Валерия Рашкина.
Однако участники митинга отнеслись к нему агрессивно. Какая-то женщина с криком: "Как тебе не стыдно?", повалила молодого человека, а затем попыталась содрать с него часть костюма с головы. Подключились и другие сторонники КПРФ. Однако подоспели полицейские, которые увели человека в костюме.
Пока неизвестно, задержан он или нет.
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На мероприятие собрались порядка 200 человек.
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