Источник материала: UDF



Фото из социальных сетей

«В буквальном смысле слова меня переполняет злость!» - начал свое обращение к российской власти Запашный.

«Это же ваших рук дело - то, что сегодня ночью творилось в Санкт Петербурге!» - пишет он.

Кадр из видео

«Вы просто издеваетесь над здравым смыслом и провоцируете наш народ на ненависть к вам же! Так нельзя», - добавил Запашный.

«Зла не хватает! Они хотят устроить переворот подобными действиями!» - отметил Кучера.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Меня переполняет злость!»: Запашный обратился к власти после «Алых парусов» Артист напомнил о недавних рекордах по заболеваемости и новых ограничениях, введённых властями.

Напомним, что там накануне на фоне запрета проводить массовые мероприятия собрались тысячи молодых людей, чтобы полюбоваться на проход брига «Россия» под алыми парусами. Также в центре города прошел массовый концерт с участием ряда звезд.Как видно на опубликованных в сети фото и видео, участники мероприятия были без масок, а социальную дистанцию не соблюдали.подчеркнул, что поражен столь откровенной демонстрацией двойных стандартов.Артист напомнил о недавних рекордах по заболеваемости и новых ограничениях, введённых властями.Запашный напомнил, что россияне теперь должны пользоваться QR-кодами просто, чтобы покушать, закрыты детские площадки, рестораны в ночное время не работают. Запашный указал на то, что чиновники пытаются любыми способами заставить людей вакцинироваться и тут же на бюджетные деньги проводят фестивали с многотысячной аудиторией.Стоит отметить, что под данной записью в адрес власти критически высказались некоторые российские артисты, в частности, В, иллюзионист, балерина