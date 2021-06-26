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«Меня переполняет злость!»: Запашный обратился к власти после «Алых парусов»
Источник материала: UDF
Фото из социальных сетей
Напомним, что там накануне на фоне запрета проводить массовые мероприятия собрались тысячи молодых людей, чтобы полюбоваться на проход брига «Россия» под алыми парусами. Также в центре города прошел массовый концерт с участием ряда звезд.
Как видно на опубликованных в сети фото и видео, участники мероприятия были без масок, а социальную дистанцию не соблюдали. Эдгард Запашный подчеркнул, что поражен столь откровенной демонстрацией двойных стандартов.
«В буквальном смысле слова меня переполняет злость!» - начал свое обращение к российской власти Запашный.
Артист напомнил о недавних рекордах по заболеваемости и новых ограничениях, введённых властями.
«Это же ваших рук дело - то, что сегодня ночью творилось в Санкт Петербурге!» - пишет он.
Запашный напомнил, что россияне теперь должны пользоваться QR-кодами просто, чтобы покушать, закрыты детские площадки, рестораны в ночное время не работают. Запашный указал на то, что чиновники пытаются любыми способами заставить людей вакцинироваться и тут же на бюджетные деньги проводят фестивали с многотысячной аудиторией.
Кадр из видео
«Вы просто издеваетесь над здравым смыслом и провоцируете наш народ на ненависть к вам же! Так нельзя», - добавил Запашный.
Стоит отметить, что под данной записью в адрес власти критически высказались некоторые российские артисты, в частности, Виталий Гогунский, Оскар Кучера, Руслан Алехно, иллюзионист Сергей Сафронов, балерина Анастасия Волочкова.
«Зла не хватает! Они хотят устроить переворот подобными действиями!» - отметил Кучера.
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Артист напомнил о недавних рекордах по заболеваемости и новых ограничениях, введённых властями.
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