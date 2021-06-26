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«Меня переполняет злость!»: Запашный обратился к власти после «Алых парусов»

26.06.2021 17:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Меня переполняет злость!»: Запашный обратился к власти после «Алых парусов»
Фото из социальных сетей
Цирковой артист и телеведущий Эдгард Запашный подверг жесткой критике происходившее на празднике выпускников в Петербурге «Алые паруса».

Напомним, что там накануне на фоне запрета проводить массовые мероприятия собрались тысячи молодых людей, чтобы полюбоваться на проход брига «Россия» под алыми парусами. Также в центре города прошел массовый концерт с участием ряда звезд.

Как видно на опубликованных в сети фото и видео, участники мероприятия были без масок, а социальную дистанцию не соблюдали. Эдгард Запашный подчеркнул, что поражен столь откровенной демонстрацией двойных стандартов.

«В буквальном смысле слова меня переполняет злость!» - начал свое обращение к российской власти Запашный.


Артист напомнил о недавних рекордах по заболеваемости и новых ограничениях, введённых властями.

«Это же ваших рук дело - то, что сегодня ночью творилось в Санкт Петербурге!» - пишет он.


Запашный напомнил, что россияне теперь должны пользоваться QR-кодами просто, чтобы покушать, закрыты детские площадки, рестораны в ночное время не работают. Запашный указал на то, что чиновники пытаются любыми способами заставить людей вакцинироваться и тут же на бюджетные деньги проводят фестивали с многотысячной аудиторией.

«Меня переполняет злость!»: Запашный обратился к власти после «Алых парусов»

Кадр из видео

«Вы просто издеваетесь над здравым смыслом и провоцируете наш народ на ненависть к вам же! Так нельзя», - добавил Запашный.


Стоит отметить, что под данной записью в адрес власти критически высказались некоторые российские артисты, в частности, Виталий Гогунский, Оскар Кучера, Руслан Алехно, иллюзионист Сергей Сафронов, балерина Анастасия Волочкова.

«Зла не хватает! Они хотят устроить переворот подобными действиями!» - отметил Кучера.
 
 
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Артист напомнил о недавних рекордах по заболеваемости и новых ограничениях, введённых властями.
 
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