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Фото: vk.com / Василиса Володина

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Василиса Володина составила гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021 года Овны будут такими же активными, как и в июне.

подчеркивает, что наиболее точный прогноз можно сделать только в рамках персональной консультации, однако есть общие тенденции, которые заденут большинство представителей знаков зодиака.Овны будут такими же активными, как и в июне. Они будут полностью погружены в интересные для них дела. Без негатива, конечно, месяц не пройдет. Велика вероятность поссориться с близкими. Также важно внимательно отнестись к деньгам, можно быстро потратить накопленное.Телец станет ключевым знаком месяца. Тем не менее представителям знакам стоит спокойнее реагировать на критику и постараться не рассориться с руководством. Этот месяц стоит посвятить себе, заняться спортом или танцами. В середине месяца Тельцы почувствуют с кем-то из близких полное душевное единение.Жизнь Близнецов ускориться, в июле с ними постоянно будет что-то происходить. В это время стоит прислушаться к себе и понять, не пытаетесь ли навредить окружающим. Необходимо контролировать темную сторону своей личности. Иначе можно пожалеть о своих действиях. Во второй половине месяца получится решить финансовые вопросы.Раки — герои месяца. Они будут красноречивы, уверены в себе и готовы работать, как никогда. Время подходит для того, чтобы раскрыть какие-то тайны близким. В начале месяца получится решить финансовые проблемы, а в середине и конце месяца стоит больше времени посвящать друзьям.Львам будет казаться, что их во всем ограничивают. Но это лишь будет казаться. Бывает и такое, что Львы могут быть не правы, но признаться в этом самому себе бывает крайнее сложно. Лучше посвятить себя отдыху и планированию будущих свершений.Девы постараются дистанцироваться от проблем в июле, однако от этого они никуда не исчезнуть. Лучше все же разобраться с ними сейчас. Реальные действия начнутся ближе к концу месяца. В это же время вторая половинка уступит пальму первенства в отношениях.Василиса Володина советует Весам находиться в тени в июле, больше работать в команде и меньше проявлять лидерские способности. Почти весь месяц пройдет в рутинной работе.Непростой месяц будет у Скорпионов. Возможны ссоры с близкими, а работа будет напоминать бесконечный бой. Астролог советует сосредоточиться на работе, постараться заняться саморазвитием и не ориентироваться на мнение других людей.Стрельцы в июле будут решать вопросы недвижимости и семьи. Настроение могут подпортить только странные люди, но это будет только в середине месяца.Козерогам будет казаться, что они единственные, кто работает. К сожалению, так и будет. Кто-то должен нести ответственность, пока все отдыхают. В будущем это окупится. Во второй половине месяца могут быть атаки недоброжелателей, не стоит на это остро реагировать.Водолеи могут впасть в уныние. Им покажется, что в их жизни наступила черная полоса, но это не так. То позитивное и новое, чего так многие представители знака хотят в своей жизни, уже у них есть. Жизнь уже не будет прежней в хорошем смысле. Начало месяца не будет простым. Стоит запастись терпением.Июль будет очень комфортным у Рыб. В конце месяца это изменится, но в этом месяце многие представители знака встретят новых друзей, а может быть даже и любовь.