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Велосипедист погиб под колесами грузовика в Ошмянском районе

26.06.2021 18:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 25 июня 29-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем МАЗ, двигался вблизи деревни Войневичи и совершил наезд на велосипедиста, который ехал навстречу. От полученных травм 47-летний житель Ошмянского района скончался на месте. Следователь с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области провел осмотр, допросил подозреваемого и свидетелей, назначил ряд экспертных исследований.

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.
 
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