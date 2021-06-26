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Есть официальное подтверждение о задержании трёх велосипедистов

26.06.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это произошло 26 июня недалеко от пересечения проспекта Победителей и улицы Ратомской.

"Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции. В настоящее время проводится разбирательство", — сообщает пресс-служба милиции Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Это произошло 26 июня недалеко от пересечения проспекта Победителей и улицы Ратомской.
 
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