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Есть официальное подтверждение о задержании трёх велосипедистов
Источник материала: Партизан
Это произошло 26 июня недалеко от пересечения проспекта Победителей и улицы Ратомской.
"Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции. В настоящее время проводится разбирательство", — сообщает пресс-служба милиции Минска.
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Это произошло 26 июня недалеко от пересечения проспекта Победителей и улицы Ратомской.
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