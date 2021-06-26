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Милиция задержала троих участников Минского триатлона

26.06.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Минске состоялись соревнования по триатлону, в которых приняли около 1600 человек.


В социальных сетях и мессенджерах после старта стали появляться видео, на которых видно, как после звукового сигнала гаишников, силовики, расставленные по пути следования спортсменов, останавливали мужчин на велосипеде и отводили в милицейские бусы. 

Так, на одном из видео удалось рассмотреть, что был задержан спортсмен под номером 13. В общем списке участников под ним значится Александр Клименков. Жена мужчины сообщила TUT.BY, что ее муж ранее не привлекался к ответственности по административным статьям. На другом видео видно, как во время остановки велосипедиста милицией он падает. 
Позже пресс-служба столичной милиции подтвердила, что задержали троих спортсменов, свои действия силовики объяснили так: мол, спортсмены «демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка». Сейчас с ними проводится разбирательство, пишет НН.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске состоялись соревнования по триатлону, в которых приняли около 1600 человек.
 
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