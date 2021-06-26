Милиция задержала троих участников Минского триатлона





В социальных сетях и мессенджерах после старта стали появляться видео, на которых видно, как после звукового сигнала гаишников, силовики, расставленные по пути следования спортсменов, останавливали мужчин на велосипеде и отводили в милицейские бусы.





Так, на одном из видео удалось рассмотреть, что был задержан спортсмен под номером 13. В общем списке участников под ним значится Александр Клименков. Жена мужчины сообщила TUT.BY, что ее муж ранее не привлекался к ответственности по административным статьям. На другом видео видно, как во время остановки велосипедиста милицией он падает.

НН. Позже пресс-служба столичной милиции подтвердила, что задержали троих спортсменов, свои действия силовики объяснили так: мол, спортсмены «демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка». Сейчас с ними проводится разбирательство, пишет



