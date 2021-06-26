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Ромелу Лукаку: Роналду завидует моей силе и точности

26.06.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнил себя с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча национальных команд.



"Он забил больше голов. Но мы выиграли чемпионат Италии. Для меня было особенно важно выиграть этот титул. Это и было моей целью. Я завидую дриблингу и удару Криштиану Роналду. В то же время я думаю, что он завидует моей силе и точности", — цитирует Прессбол Sport Italia.
 
 
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнил себя с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча национальных команд.
 
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