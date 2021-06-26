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На выставке "Милекс" подписано контрактов более чем на $100 млн

26.06.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За три дня работы 10-й международной выставки вооружений и военной техники MILEX-2021 подписано контрактов более чем на $100 млн, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус в эфире телеканала ОНТ.

"Подписано уже 6 контрактов. Цена вопроса более $100 млн. Завтра, несмотря на то, что это крайний день выставки, планируется дополнительное подписание. И впереди, самое главное, что кроме подписанных контрактов мы определили перспективные проекты по которым сегодня наши предприятия заинтересовали потенциальных партнеров с учетом того, что достаточно большое количество новинок было представлено", - отметил Пантус.

По его словам, число стран, представители которых посетили "Милекс", увеличилось после третьего дня работы выставки с 22 до 32. 26 июня - последний день работы выставки, пишет interfax.by
Госкомвоенпром выступает одним из организаторов начиная с 3-й выставки MILEX в 2005 году. В том же 2005-м году на Борисовском общевойсковом полигоне впервые состоялся демонстрационный показ техники, экспонируемой на MILEX. 
В предыдущей выставке MILEX в 2019 году приняли участие более 170 предприятий, КБ, НИИ, высших учебных заведений, а также 14 иностранных представительств, аккредитованных в Беларуси. Выставку посетили более 70 тыс. человек, в том числе более 20 тыс. специалистов, работающих в области обороны. На выставке побывали делегации из 47 государств.
 
 
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За три дня работы 10-й международной выставки вооружений и военной техники MILEX-2021 подписано контрактов более чем на $100 млн, сообщил председатель Государственного...
 
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