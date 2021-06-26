|
Google в борьбе против фейковых новостей внедрит новую функцию
Источник материала: Партизан
Компания Google решила постепенно начать внедрять функцию предупреждения о «ненадежных результатах поиска».
По мнению сотрудников корпорации, такое решение поможет избежать распространения сомнительных новостей. Ссылки удаляться не будут из поисковой выдачи, чтобы пользователь сам сделал выводы,
Соответствующая новость появилась в СМИ и интернет-источниках.
Как сообщили журналистам представители компании, решение внедрить новую опцию в Google приняли из-за большого количества непроверенной информации в Сети, а также склонности большого количества юзеров доверять любой информации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google решила постепенно начать внедрять функцию предупреждения о «ненадежных результатах поиска».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)