ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Google в борьбе против фейковых новостей внедрит новую функцию

26.06.2021 18:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания Google решила постепенно начать внедрять функцию предупреждения о «ненадежных результатах поиска».

По мнению сотрудников корпорации, такое решение поможет избежать распространения сомнительных новостей. Ссылки удаляться не будут из поисковой выдачи, чтобы пользователь сам сделал выводы, пишет Белновости.
Соответствующая новость появилась в СМИ и интернет-источниках.
Как сообщили журналистам представители компании, решение внедрить новую опцию в Google приняли из-за большого количества непроверенной информации в Сети, а также склонности большого количества юзеров доверять любой информации.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google решила постепенно начать внедрять функцию предупреждения о «ненадежных результатах поиска».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Меня переполняет злость!»: Запашный обратился к власти после «Алых парусов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by