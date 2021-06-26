Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах

О полиции нравов, "арабской весне" и гражданских войнах рассказали продюсер арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко и корреспондент информационного агентства Sputnik Кристина Малык.

2:29 "Арабский мир не тождественен исламскому миру": девушки ходят в храм в коктейльных платьях.

5:28 Ночные клубы и сумасшедшие арабские вечеринки с лучшими диджеями со всего мира.

8:42 Саудовская Аравия — главная страна ислама, меняет свое отношение к женщине. Бьюти индустрия арабского мира.

15:09 "Женщина получает образование и ведет бизнес": новые запросы арабских мужчин. Во многих арабских странах запрещено многоженство.

18:31 Женщина все еще не может развестись, если захочет? Отсутствие прав на ребенка и проблемы с гражданством: актуальные проблемы арабских женщин

21:29 "Зена — королева воинов": женщина — министр обороны Ливана. Ущемление прав женщин и “Арабская весна”.

26:59 Сбежавшая принцесса: жена премьер-министра ОАЭ и правителя эмирата Дубай сбежала, потому что он ей надоел.

29:29 Йемене, Сирия, Ирак: война отбирает у женщин права.

34:50 Курдские женские батальоны.

38:28 "Выписать эфиопку или малазийку на дом, или забрать у соседки": почему некоторые женщины не хотят ничего менять.

43:18 "У женщин столько прав, сколько мужчины дали. Женщина в безопасности только тогда, когда рядом мужчина".

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