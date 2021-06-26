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Ливень обрушился на Минск
26.06.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн – Sputnik. Сильный ливень обрушился на Минск, сообщает Sputnik.
В субботу вечером белорусскую столицу накрыл сильный дождь, сопровождавшийся раскатами грома и порывистым ветром. В некоторых районах города проезжая часть превратилась в реку.
Аномальная жара сохранялась в Беларуси больше недели, были побиты многолетние температурные рекорды. Ранее синоптики предупредили, что к выходным характер погоды изменится – на смену летнему зною придет более прохладный воздух.
Так, на воскресенье, 27 июня, в стране
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После рекордной жары, которая царила в городе всю неделю, белорусская столица в субботу вечером оказалась во власти другой стихии.
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