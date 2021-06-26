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Ливень обрушился на Минск

26.06.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн – Sputnik. Сильный ливень обрушился на Минск, сообщает Sputnik.

В субботу вечером белорусскую столицу накрыл сильный дождь, сопровождавшийся раскатами грома и порывистым ветром. В некоторых районах города проезжая часть превратилась в реку.

Аномальная жара сохранялась в Беларуси больше недели, были побиты многолетние температурные рекорды. Ранее синоптики предупредили, что к выходным характер погоды изменится – на смену летнему зною придет более прохладный воздух.

Так, на воскресенье, 27 июня, в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней.

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Теги: Минск
 
 
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После рекордной жары, которая царила в городе всю неделю, белорусская столица в субботу вечером оказалась во власти другой стихии.
 
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