«Последний шаг перед потерей власти». Аналитик – про итог военного положения

Источник материала: Салiдарнасць

Арсений Сивицкий – о том, что случится с белорусской властью, если она в ответ на санкции Запада введёт военное положение?





Фото Сергея Гапона

Евросоюз ввёл новые, персональные и секторальные, санкции в отношении белорусского режима. Официальный Минск отреагировал странно: предупредил, что ответом на санкции будет введение военного положения сначала в Гродненской области, а потом и по всей Беларуси.

Как связаны санкции и военное положение? Какие угрозы оно несёт региональной безопасности? Какой будет реакция на такое решение Минска как Запада, так и России и Китая? На эти вопросы в стриме Еврорадио отвечает руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Беларусь вводит военное положение. Какой сценарий реакции будет у России?

– Нужно начать с того, что все наши соседи, включая Россию, будут воспринимать введение военного положения как источник военных угроз для собственной национальной безопасности – даже несмотря на то, что мы союзники.

Если почитать доктринальные документы, введение военного положения в странах-соседках России воспринимается как источник военных угроз. В таком случае Россия обычно мобилизует свои войска, проводит случайные проверки боеспособности в кризисных направлениях.

Надо учитывать новый стратегический контекст новой перезагрузки 2.0: холодной перезагрузки между Москвой и Вашингтоном, где они договорились сотрудничать, в том числе – в разрешении региональных конфликтов и кризисов.

Если белорусская сторона пойдёт на эскалацию конфликта и окончательно закрепит за собой статус угроз и вызовов для международной безопасности, то ситуацию будут решать крупные державы. Нет сомнений, что Запад может обратиться к России с предложением решить белорусский вопрос силовым путём.

Тогда Россия получит карт-бланш на реализацию своего сценария разрешения белорусского кризиса. Этот сценарий был сформулирован сразу после начала протестов: во-первых, принуждение к переговорам между властью и оппозицией, что предусматривает освобождение некоторых политзаключённых, в первую очередь – Виктора Бабарико и членов его команды. Во-вторых, организация и проведение конституционной реформы, а также новые президентские и парламентские выборы без участия Александра Лукашенко.

Введение военного положения максимально ухудшит позиции официального Минска и сделает его настолько токсичным партнёром даже для России и Китая, что все красные линии будут пройдены. Поэтому надеяться, что с помощью этой эскалации получится достичь каких-нибудь уступок со стороны западных стран и России – ошибочный расчёт.

Поверит ли в имитацию диалога общество, оппозиция и Запад?

– На тактические шаги не согласится ни общество, ни международное сообщество. Они могли бы сработать ещё полгода назад, но Александр Лукашенко на полгода-год опаздывает с реакцией на вызовы, которые генерируют для его власти западные страны и Россия.

Если Лукашенко сейчас идёт на уступки, они уже не воспринимаются международным сообществом и белорусским обществом как шаги по деэскалации или как уступки, которые действительно стоит конвертировать в смягчение позиций относительно белорусских властей.

Пока Лукашенко не выполнит основные условия, которые звучат со стороны западных стран и России, давление будет увеличиваться со стороны Москвы и западных столиц. И в этом состоит основная угроза: смотря на то, что уступки не работают и не приводят к пересмотру позиций в Брюсселе, Вашингтоне и Москве, власти могут прийти к выводу, что тактика уступок не работает. Чтобы сохранить политическое лицо, единственный выход – продолжать эскалацию хотя бы на уровне риторики, потому что на уровне действий ресурсов не будет.

Какие последствия ожидают власть? Похож ли случай с Венесуэлой?

– Введение военного положения станет для белорусской власти последним шагом перед тем, как эту власть потерять. Объективные (прежде всего – социально-экономические) основания не позволят белорусским властям очень долго удерживать ситуацию с помощью военного положения.

Беларусь не Венесуэла: мы находимся в центре Европы, наша экономика очень открыта. Мы в разных условиях: Венесуэла имеет возможности обходить санкции, и США пока закрывают на это глаза, потому что не имеют окончательного решения по Венесуэле. Параллельно с давлением на Николаса Мадуро идут секретные переговоры с его режимом.

Это также связано с тем, что никакой серьёзной силы и влияния на политический процесс венесуэльская оппозиция теперь не имеет. Даже Хуан Гуайдо после потери позиции спикера парламента уже не признаётся некоторыми западными странами как политический лидер Венесуэлы.

Беларусь – маленькая страна, которая сильно зависит от поддержки России. Она не планирует содержать режим Лукашенко любыми средствами и ценами. Наоборот: идёт интенсивная коммуникация с западными странами о том, чтобы решить эту проблему. Но главный результат – Лукашенко теряет власть. Запад готов идти на серьёзные ограничения, вводить драконовские санкции в том числе против стран, которые будут помогать Беларуси обходить санкции.

Вес Беларуси в мире, политический и экономический, очень мал. Никто из крупных и региональных государств не потеряет ничего, если радикальный сценарий геополитического давления будет реализован. Венесуэлу поддерживают Россия и Китай, потому что там они присутствуют с серьёзными инвестициями. США также ведут двойную игру: и санкции, и покупка нефти через посредников.

Лукашенко же окончательно отказали в легитимности как руководителю государства, никакая нормализация с ним невозможна для западных элит. Они эмоционально реагируют на ситуацию: во время нормализации отношений с Беларусью многие вложили свой политический капитал.

Теперь они считают, что Лукашенко их кинул, и им нужно оправдываться: почему Беларусь не получилось трансформировать в цивильную западную страну. Поэтому они топят за серьёзные санкции и готовят почву для смены режима в Беларуси. Другими мотивами введение драконовских санкций оправдать невозможно.

Павел Усов объяснил, чем грозит введение военного положения в условиях санкций