Пять человек погибли после падения воздушного шара в США

Источник материала: ОНТ

В Альбукерке (Нью-Мексико, США) воздушный шар при полете задел линии высокого напряжения. В результате инцидента судно упало на землю, после чего погибли как минимум пять человек. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на телеканал KRQE.

Уточняется, что свыше 13 тысяч потребителей после произошедшего остались без электричества.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Фото: Pixabay

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