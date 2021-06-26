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Ливень обрушился на Минск

26.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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26 июня на Минск после рекордной жары, царившей в городе в течение недели, обрушился ливень.

В субботу вечером столица была накрыта сильным дождем, сопровождаемым порывистым ветром и раскатами грома.

В Минской области, в частности в Столбцовском районе, выпал град.

Синоптики предупреждают, что ливни, град, грозы и сильный ветер возможны и 27 июня, но уже без экстремальной жары.

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Теги: Минск
 
 
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26 июня на Минск после рекордной жары, царившей в городе в течение недели, обрушился ливень. В субботу вечером столица была накрыта сильным дождем, сопровождаемым...
 
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