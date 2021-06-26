Ливень обрушился на Минск

Источник материала: ОНТ

Минск" class="one-news__figure-img">

26 июня на Минск после рекордной жары, царившей в городе в течение недели, обрушился ливень.

В субботу вечером столица была накрыта сильным дождем, сопровождаемым порывистым ветром и раскатами грома.

В Минской области, в частности в Столбцовском районе, выпал град .

Синоптики предупреждают , что ливни, град, грозы и сильный ветер возможны и 27 июня, но уже без экстремальной жары.

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