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Ливень обрушился на Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
26 июня на Минск после рекордной жары, царившей в городе в течение недели, обрушился ливень.
В субботу вечером столица была накрыта сильным дождем, сопровождаемым порывистым ветром и раскатами грома.
В Минской области, в частности в Столбцовском районе,
Синоптики
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26 июня на Минск после рекордной жары, царившей в городе в течение недели, обрушился ливень. В субботу вечером столица была накрыта сильным дождем, сопровождаемым...
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