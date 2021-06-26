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Россиянка порезала 12-летнюю дочь
Источник материала: ОНТ
Прокуратурой Москвы (Россия) начата проверка после причинения травм матерью ее 12-летней дочери. Об этом
По предварительным сведениям, 25 июня мать в ходе конфликта с ребенком порезала девочке левое предплечье.
Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.
Фото: Pixabay
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Прокуратурой Москвы (Россия) начата проверка после причинения травм матерью ее 12-летней дочери. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу...
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