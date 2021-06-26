Россиянка порезала 12-летнюю дочь

Источник материала: ОНТ

Прокуратурой Москвы (Россия) начата проверка после причинения травм матерью ее 12-летней дочери. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительным сведениям, 25 июня мать в ходе конфликта с ребенком порезала девочке левое предплечье.

Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Фото: Pixabay

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