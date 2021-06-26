В Витебской области продолжают устранять последствия урагана

Источник материала: ОНТ

Жара в Беларуси сменяется грозами и шквалистым ветром. Впечатляют последствия урагана прошлой ночи в Витебской области.





Ветер как спички повалил 80 гектаров деревьев.

Последние сутки были тяжелыми в регионе. Территория области оказалась под влияние атмосферных фронтов – в переводе это означает ветер вот такой силы. И деревья и линии электропередач просто не выдержали шквала.

Сейчас на местах продолжаются восстановительные работы. Энергетики работают в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки они вернули свет в 765 населенных пунктов.

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