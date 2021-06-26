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Группа протестующих вновь попробовала перекрыть трассу для дальнобойщиков на белорусско-литовской границе
Источник материала: ОНТ
Новые приключения «невероятных» по ту сторону литовской границы. Немногочисленная, но агрессивная группа протестующих вновь попробовала перекрыть трассу для дальнобойщиков.
Напали на дальнобойщика, устроили потасовку, попытались повредить машину, и устроили скандал с водителями, негодующими по поводу хулиганства на шоссе. В видео со стороны протестующих – отборный мат.
Но литовская полиция церемониться не стала.
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Группа протестующих вновь попробовала перекрыть трассу для дальнобойщиков на белорусско-литовской границе
Новые приключения «невероятных» по ту сторону литовской границы. Немногочисленная, но агрессивная группа протестующих вновь попробовала перекрыть трассу для...
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