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Группа протестующих вновь попробовала перекрыть трассу для дальнобойщиков на белорусско-литовской границе

26.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Группа протестующих вновь попробовала перекрыть трассу для дальнобойщиков на белорусско-литовской границе

Новые приключения «невероятных» по ту сторону литовской границы. Немногочисленная, но агрессивная группа протестующих вновь попробовала перекрыть трассу для дальнобойщиков.

Напали на дальнобойщика, устроили потасовку, попытались повредить машину, и устроили скандал с водителями, негодующими по поводу хулиганства на шоссе. В видео со стороны протестующих – отборный мат.

Но литовская полиция церемониться не стала.

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Новые приключения «невероятных» по ту сторону литовской границы. Немногочисленная, но агрессивная группа протестующих вновь попробовала перекрыть трассу для...
 
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