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Хоккеисты «Тампы-Бэй» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли
Источник материала: ОНТ
Встреча, которая состоялась на «Амели-Арене», завершилась со счетом – 1:0 в пользу хозяев площадки. Автором единственного и победного гола стал Янни Гурд, который отметился точным броском при игре в меньшинстве на 22-й минуте.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский провел четвертый сухой матч в нынешнем розыгрыше плей-офф, совершив 18 сэйвов.
В финале «Тампа» впервые в истории сыграет с «Монреалем».
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Хоккеисты «Тампы-Бэй» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли
Встреча, которая состоялась на «Амели-Арене», завершилась со счетом – 1:0 в пользу хозяев площадки. Автором единственного и победного гола стал Янни Гурд, который...
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