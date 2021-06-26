Сборная США стала победителем женской волейбольной Лиги наций

Источник материала: ОНТ

В финале американки обыграли сборную Бразилии. Это – последняя проверка сил перед Олимпиадой.

Американки были безоговорочными фаворитками финала, но сборная Бразилии смогла взять у них один сет. Причем стартовый – 28:26. Затем три партии бразильянки проиграли, но не крупно.

У США Мишель Барш-Хакли набрала 22 очка. В матче за третье место сборная Турции не оставила шансов Японии – 3:0.

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