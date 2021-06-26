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На футбольном Евро стартует стадия плей-офф
Источник материала: ОНТ
На чемпионате Европы по футболу стартует 1/8 финала. В первом поединке сойдутся сборные Дании и Уэльса.
Валийцы заняли в своей группе второе место и легко вышли в плей-офф. Чего нельзя сказать о датчанах, которые в последнем туре обыграли сборную России – 4:1.
И только благодаря этому шагнули в 1/8 финала. Во втором матче игрового дня Италия сыграет против сборной Австрии.
Итальянцы не просто выиграли три матча в группе. Они не пропустили в них ни одного мяча. Более того, команда Роберто Манчини не проигрывает с 2018 года. Серия без поражений составляет 31 матч. За последние 11 игр Италия не пропустила ни разу, разница голов – 31:0.
Соперник у итальянцев непростой. Австрия укомплектована сплошь игроками немецкой бундеслиги. И в группе одержала две победы над сборными Северной Македонии и Украины.
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На чемпионате Европы по футболу стартует 1/8 финала. В первом поединке сойдутся сборные Дании и Уэльса. Валийцы заняли в своей группе второе место и легко вышли в...
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