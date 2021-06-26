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Россиянин пытался сжечь 10 человек в гараже после ссоры
Источник материала: ОНТ
В ночь на 26 июня мужчина из Соликамска (Пермский край, Россия) облил бензином и поджег гараж, в котором находились люди. Об этом
По сведениям ведомства, в гараже были местные жители, двое из них вступили в конфликт и подрались. После этого 44-летний мужчина вышел из гаража, отправился домой, взял канистру с бензином и вернулся к месту конфликта. В этот момент в гараже находились семеро мужчин и три женщины.
Россиянин облил строение бензином и поджег.
Множественные термические ожоги получили сам подозреваемый и еще пять человек. Пострадавшие были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Фото: Pixabay
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В ночь на 26 июня мужчина из Соликамска (Пермский край, Россия) облил бензином и поджег гараж, в котором находились люди. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на...
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