Россиянин пытался сжечь 10 человек в гараже после ссоры

Источник материала: ОНТ

В ночь на 26 июня мужчина из Соликамска (Пермский край, Россия) облил бензином и поджег гараж, в котором находились люди. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета России.

По сведениям ведомства, в гараже были местные жители, двое из них вступили в конфликт и подрались. После этого 44-летний мужчина вышел из гаража, отправился домой, взял канистру с бензином и вернулся к месту конфликта. В этот момент в гараже находились семеро мужчин и три женщины.

Россиянин облил строение бензином и поджег.

Множественные термические ожоги получили сам подозреваемый и еще пять человек. Пострадавшие были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: Pixabay

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