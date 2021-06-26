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В Германии продолжается расследование инцидента с ножевым нападением в Вюрцбурге
Источник материала: ОНТ
В Германии продолжается расследование инцидента с ножевым
Он сумел зарезать троих, еще пятеро сильно пострадали. Двое находятся в реанимации.
Нападавшего задержали на месте, выстрелом в ногу. Сейчас экспертам предстоит выяснить не стоят ли за этим ЧП радикально настроенные мусульманские организации. Предварительная версия – психологически отклонения сомалийца. Незадолго до нападения он лечился в психиатрической клинике, уже шесть лет находясь в Европе в приюте для бездомных.
Это ЧП стало причиной для выступлений правозащитников, которые борются за условия содержания мигрантов. По их данным, социальные службы не справляются с проблемами беженцев.
В лагерях для них царит насилие и нищета. Поэтому проблемы с агрессией – никого не удивляют. Европа должны готовится к тому, что, если ничего не поменять таких историй будет только больше – говорится в одном из отчетов благотворительных организаций.
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В Германии продолжается расследование инцидента с ножевым нападением 24-х летнего выходца из Сомали на прохожих в городе Вюрцбург. Он сумел зарезать троих, еще...
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