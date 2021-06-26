Полицейский, убивший афроамериканца Джорджа Флойда, осужден на 22,5 года тюрьмы

Источник материала: ОНТ

Суд США вынес приговор полицейскому, убившему афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года.

Вердикт Дереку Шовину огласили ровно через 13 месяцев после инцидента, который потряс Америку и вызвал беспрецедентную волну протестов и разрушительных погромов по всей стране, а также породил движение Black Lives Matter.

Еще в апреле присяжные признали полицейского виновным в незапланированном убийстве. Напомним, в прошлом году, во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда белый полицейский Дерек Шовин применил удушающий прием, после которого подозреваемый в преступлении скончался. Приговор Шовину семья Флойда считает недостаточным – они просили 30 лет.

В то же время правозащитники настаивают на том, что если бы полицейский был латиносом или таким же афроамериканцем – срок был бы в разы меньше, и это – прямое проявление расизма

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram