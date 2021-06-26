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Участники международной велогонки Sun Trip впервые посетили Беларусь
Источник материала: ОНТ
От Брюсселя до Лиона на солнечных скоростях! Участники международной велогонки Sun Trip заглянули в Беларусь!
В 10 тыс. км – таково расстояние всего пути – два вело-энтузиаста из Франции очень захотели включить и Беларусь. Никогда здесь не были, но много слышали. И мечтали посетить.
Соорудили свой велосипед на солнечной батарее – и отправились в путешествие. Примерно 70 % энергии байку дает панель, остальное – педали.
При скорости 40 км/ч, гонщики проезжают в день до 400 км. И все это – с нулевым загрязнением окружающей среды! Показать, что солнечная мобильность – реальность – миссия проекта.
К слову, в велотур из Брюсселя спортсменов-любителей отправилось больше 40. Каждый выбрал свой зеленый маршрут.
Кто первым окажется во французском Лионе – сложно предугадать. Практически наступают на пятки. Наши гости сейчас – на четвертом месте.
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От Брюсселя до Лиона на солнечных скоростях! Участники международной велогонки Sun Trip заглянули в Беларусь! В 10 тыс. км – таково расстояние всего пути – два...
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