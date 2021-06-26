Участники международной велогонки Sun Trip впервые посетили Беларусь

Источник материала: ОНТ

От Брюсселя до Лиона на солнечных скоростях! Участники международной велогонки Sun Trip заглянули в Беларусь!





В 10 тыс. км – таково расстояние всего пути – два вело-энтузиаста из Франции очень захотели включить и Беларусь. Никогда здесь не были, но много слышали. И мечтали посетить.

Соорудили свой велосипед на солнечной батарее – и отправились в путешествие. Примерно 70 % энергии байку дает панель, остальное – педали.

При скорости 40 км/ч, гонщики проезжают в день до 400 км. И все это – с нулевым загрязнением окружающей среды! Показать, что солнечная мобильность – реальность – миссия проекта.

Батист Кост, участник международной велогонки Sun Trip: «Раньше я никогда не был в Беларуси, я жил в России, мне нравилось там. Захотел открыть для себя Беларусь. Она нам очень нравится, и мы бы хотели подольше здесь остаться, но, к сожалению, мы обязаны продолжать, поскольку это гонка».

Самюэль Сертэн, участник международной велогонки Sun Trip: «Батист – мой двоюродный брат. Мы с ним часто участвуем в велопробегах. Оба любим спорт, приключения. И экстраординарные ситуации».

К слову, в велотур из Брюсселя спортсменов-любителей отправилось больше 40. Каждый выбрал свой зеленый маршрут.

Кто первым окажется во французском Лионе – сложно предугадать. Практически наступают на пятки. Наши гости сейчас – на четвертом месте.

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