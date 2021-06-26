В Гродно задержали врача-анестезиолога. Его ждет суд

Источник материала: Салiдарнасць

Причиной задержания мог стать знак «Погоня» на балконе.

В Гродно 26 июня задержали Дениса Ушкевича — врача-анестезиолога отделения рентгенэндоваскулярной хирургии Гродненского областного клинического кардиологического центра.

Задержание Hrodna.life подтвердил коллега врача со ссылкой на его родителей. По его словам, сначала Дениса Ушкевича отвезли в Октябрьский РОВД. Затем привезли к нему домой и провели там обыск или осмотр. Милиционеры изъяли компьютер.

Сейчас врач находится в ИВС на ул. Кирова, 1. Суд пройдет в понедельник, передали родителям Дениса.