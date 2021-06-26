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В Гродно задержали врача-анестезиолога. Его ждет суд
26.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Причиной задержания мог стать знак «Погоня» на балконе.
В Гродно 26 июня задержали Дениса Ушкевича — врача-анестезиолога отделения рентгенэндоваскулярной хирургии Гродненского областного клинического кардиологического центра.
Задержание
Сейчас врач находится в ИВС на ул. Кирова, 1. Суд пройдет в понедельник, передали родителям Дениса.
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Причиной задержания мог стать знак «Погоня» на балконе.
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