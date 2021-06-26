Оршанцам забыли сообщить, что празднования Дня города отменены





Место намеченных празднований выглядело вот так.





Традиционный День города в этом году должен был пройти довольно скромно по культурным мероприятиям, но торговые ряды с едой, сувенирами, алкоголем и без того довольно приятный отдых для некоторых.





На самом деле слухи о том, что мероприятия ко Дню города отменят появились несколько дней назад. Но официального сообщения об этом так и не появилось. Более того, 25-го на сайте исполкома появилось поздравление с освобождением города от фашистов (в Беларуси во времена Лукашенко почти все дни города были перенесены на даты освобождения их с дат первого упоминания), но так и не появилось объявления, что и концертная программа, и торговые ряды, и вечерняя дискотека. Возможно кто-то из чиновников еще ожидал, что погода изменится и хоть часть уличных мероприятий удастся провести. Но чуда не произошло - жара не уменьшилась и празднования не cлучилось. Но людям-то можно было об этом сказать.







