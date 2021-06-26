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Лечащий врач Марадоны предстанет перед судом 28 июня
Источник материала: Партизан
Доктор Леопольдо Луке, который был лечащим врачом легендарного игрока сборной Аргентины Диего Марадоны, даст показания в суде 28 июня, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Луке обвиняется в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах. Документы с поддельной подписью Марадоны были найдены правоохранительными органами при обыске офиса и дома доктора Луке. Факт фальсификации был подтвержден после каллиграфической экспертизы.
Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, его сохранили для изучения, — передает
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Доктор Леопольдо Луке, который был лечащим врачом легендарного игрока сборной Аргентины Диего Марадоны, даст показания в суде 28 июня, сообщает Mundo Deportivo.
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