ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Две иномарки столкнулись на МКАД, виновник ДТП скрылся с места происшествия

26.06.2021 20:59 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Ауди" двигался по внутреннему кольцу МКАД. В районе 34-го км при перестроении он столкнулся с автомобилем "Фиат". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

От удара вторую легковушку выбросило за пределы проезжей части. "Ауди" проехал еще метров 150 и остановился. Водитель скрылся с места происшествия. Позже сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД столицы задержали нарушителя: он находился у себя дома. В ходе освидетельствования в организме 29-летнего мужчины обнаружено 2,23 промилле алкоголя. По факту инцидента проводится дальнейшая проверка.

Водитель автомобиля "Фиат" доставлена в учреждение здравоохранения для осмотра.

Госавтоинспекция призывает граждан проявлять внимательность и неравнодушие и сообщать о случаях появления за рулем нетрезвых водителей на дороге по телефону 102!-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция призывает граждан проявлять внимательность и неравнодушие и сообщать о случаях появления за рулем нетрезвых водителей на дороге по телефону 102!
 
Новости дня
Новости разные
 
Как тонул Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by