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В какой день багровый закат сулит сильный ветер и ненастье? Вот несколько интересных примет

26.06.2021 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

28 июня дождь предвещал не самый хороший урожай. Также в народе считалось, что после этого дня нельзя больше сеять.

В какой день багровый закат сулит сильный ветер и ненастье? Вот несколько интересных примет

29 июня – Тихон Тихий. Считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы, и лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». К слову, это наблюдение подтвердила и современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите.

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В какой день багровый закат сулит сильный ветер и ненастье? Вот несколько интересных примет

30 июня яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга – хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.

В какой день багровый закат сулит сильный ветер и ненастье? Вот несколько интересных примет

1 июля предки отмечали праздник – Ярилин день. Ярило считался не только богом Солнца, но и покровителем плодородия, верной любви и семейного счастья. Если на Ярилу туман стелется по долинам утром – будет ясно, а если случался вечером розовый закат, то на следующий день жди жару.

2 июля – Зосима и Савва Пчельники. Если пчелы активные и жалятся, ждите жары, неактивные – заметно похолодает. Суетятся – к дождю.

 
 
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус». 28 июня дождь предвещал не самый хороший урожай. Также...
 
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