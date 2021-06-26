Испытание дистанцией: на соревнования по триатлону в Минске приехали атлеты из 12 стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла одна из самых престижных гонок по триатлону. Соревновались атлеты из 12 стран. Кто стал самым выносливым, знает корреспондент «МИР 24» Александр Микульчик.

Два километра вплавь, более 21 километра бегом и 90 километров на велосипеде. Это традиционная дистанция на подобных соревнованиях. Половина классического IRONMAN. Хет-трик из побед оформил белорус Александр Василевич.

«Все организовано очень хорошо. По стандартам таких брендовых гонок. Мне понравилось, отлично. Надо знать свои зоны мощности и их придерживаться. Если их перебирать, то в такую погоду это чревато плохим результатом», – сказал Александр.

Летнее троеборье в Минске проводится уже четвертый год подряд. На старт вышло более полутора тысяч участников.

«Мы поступательно увеличиваем, наращиваем количество участников. Приучаем Минск к красивому празднику, триатлону. Большее количество слотов на самую большую, самую тяжелую дистанцию – одна вторая, у нас более 500 участников», – отметил организатор забега Дмитрий Толкачев.

Помимо индивидуальных гонок есть и эстафетные. Один из команды плывет, другой едет на велосипеде, а третий бежит.

«Три года подряд участвуем. Мы были третьими, вторыми и, наконец, стали первыми. Так что вот! По крайней мере, нам не стыдно. 53 года, 51 год, 36 лет. Видите? Команда ветеранов! Мы даем молодежи понять, что возраст спорту не помеха», – поделились победители эстафетной гонки Сергей Богданович, Андрей Ванин и Дмитрий Прокопчик.

На старт выходили и дети – для них дистанция 800 метров бегом. На финише вкусное вознаграждение – мороженое.

«Очень интересно, понравилось! И призы классные! Правда, мы думали, что будет немного полегче», – сказали участники детского забега Никита Жиренков и Антон Глушков.

Пробежать дистанцию в три километра отважились и девушки. Представительницы прекрасного пола получали на финише кроме медалей еще и цветы.

«Эмоций очень много. Я счастлива, что в первый раз в Минске поучаствовала в этом забеге. Хочется сказать, что все девчонки молодцы, потому что в такую жару очень сложно бежать», – отметила победитель женского забега Татьяна Ковалевская.

В минском триатлоне приняли участие представители 12 стран. Каждый платил вступительный взнос, часть из которого пойдет на благотворительность.