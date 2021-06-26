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Экс-сотрудников гостелеканала ОНТ, которые бастовали во время протестов, вызывают на допросы в СК

26.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сразу несколько бывших работников телеканала ОНТ сообщили TUT.BY, что бастовавших и уволившихся во время протестов сотрудников вызывают в Следственный комитет.

Экс-сотрудников гостелеканала ОНТ, которые бастовали во время протестов, вызывают на допросы в СК

Фото: TUT.BY

По их словам, 24 и 25 июня на мобильные телефоны экс-сотрудников ЗАО «Второй национальный телеканал» начали звонить следователи, приглашая на допросы в качестве свидетелей по неназванному уголовному делу. Некоторые также получили повестки в СК по почте.

Всего известно о примерно двух десятках вызовов в Следственный комитет. Некоторые экс-сотрудники уже были на допросах, с них взяли подписку о неразглашении.

Бывшая спецкор ОНТ Наталья Максимова (Казей) считает, что вызовы на допрос связаны с забастовкой, устроенной сотрудниками канала минувшим летом — работников, которые уволились в тот же период, не участвуя в забастовке, на допросы пока не вызывали.

По словам экс-спецкора, после увольнения бастовавших руководитель телеканала Марат Марков сказал им, что «не забудет такого поступка». После этого уволившиеся не могли устроиться на работу, причем не только в медиа, но и в других сферах. Некоторым новые работодатели вскоре после трудоустройства открыто сообщали, что вынуждены их уволить, иначе столкнутся с проблемами.

Также, по словам Максимовой, Марков говорил сотрудникам про возможное уголовное преследование, если они будут давать интервью о ситуации с ОНТ другим медиа.

— Всех вызывают как свидетелей, но понятно, что кто-то точно станет обвиняемым, — считает один из уволившихся, который согласился поговорить с TUT.BY на условиях анонимности. — Сложно сказать, в чем обвинят. Ничего противозаконного мы не делали. Да и сама забастовка — это наше законное право. Хотя в стране с прошлого августа законы не работают, поэтому вменить могут что угодно и кому угодно. В принципе то, что и журналистам будут мстить, стало ясно, когда начали бывших силовиков сажать. 

По примерным оценкам экс-сотрудников ОНТ, после 9 августа с канала ушло около 80 человек (включая тех, кто сотрудничал с ним внештатно). Учитывая, что всего на канале работало менее 300 человек, уволился примерно каждый третий. Бывшие работники ОНТ утверждают, что заявления на увольнение написало большинство журналистов.

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