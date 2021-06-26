Герасименя о задержаниях участников «Минского Триатлона»: «Беспредел силовиков не признает никаких авторитетов»

Источник материала: Салiдарнасць

Фонд спортивной солидарности направит информацию о задержаниях в соответствующие международные федерации.

— BSSF неоднократно предупреждал белорусскую и международную спортивную общественность об опасности проведения в нашей стране каких-либо спортивных мероприятий, — говорится в заявлении Александры Герасимени. — Сегодняшний «Минский Триатлон-2021» стал тому подтверждением: во время велозаезда были арестованы три участника соревнований , среди которых также был и представитель организаторов.

Это прямое доказательство того, что в стране, в которой «не до законов», ни одному участнику, спортсмену, делегату или организатору соревнований не может быть гарантирована безопасность и неприкосновенность.

Беспредел силовиков не признает никаких авторитетов: слететь с велосипеда от удара дубинкой по голове может как рядовой кандидат в мастера спорта, так и победитель Олимпийских игр. Ну или брат победителя Олимпийских игр.

Именно о возможности таких инцидентов мы предостерегали представителей международных федераций и МОК во время кампаний по переносу чемпионата мира по хоккею и других турниров.

К сожалению, оказались полностью правы, и будем дальше отстаивать эту позицию перед международным сообществом. Сегодня мы видим, как организаторы даже местных соревнований, из лучших побуждений преследуя цели развития массового спорта, не в состоянии противостоять насилию и беззаконию. Такая ситуация ставит под сомнение целесообразность участия белорусов в крупных любительских стартах, таких как «Минский полумарафон».

Задержанным участникам будет оказана юридическая, моральная и материальная помощь. Просим связаться родных и близких задержанных с Фондом спортивной солидарности.