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«Вышли, Латушко сел». Что происходило на литовско-белорусской границе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередная провокация со стороны «невероятных» в Литве. Днем 26 июня они снова попытались перекрыть дорогу на границе. Правда, неожиданно для себя наткнулись на довольно резкое сопротивление как со стороны дальнобойщиков, так и местной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем водители большегрузов не особенно церемонились в выражениях.
Что интересно, все эти провокации активно снимались на фото и видео. В том, что это не политическая акция, а откровенная постановка, понятно без лишних слов.
– Вышли, Латушко сел. […] вот такое уже. Вот такая шапка, вот такая […]. Он же худой был, он же на «Славянский базар», он же был министром искусства. Сел и сидит. Хлопцы говорят, там […] были. Слушай, Пал Палыч, ты позорище такое делаешь, ты министром был, был министром …
– С проезжей части быстро! Быстро.
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Новости Беларуси. Очередная провокация со стороны «невероятных» в Литве. Днем 26 июня они снова попытались перекрыть дорогу на границе. Правда, неожиданно для себя...
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