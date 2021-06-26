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МЧС рассказало о последствиях непогоды в Минске

26.06.2021 21:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели сообщили о последствиях непогоды в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"В Минске с 18.00 до 19.00 было зафиксировано интенсивное выпадение осадков в виде дождя (выпало около 30 мм, среднемесячная норма 82 мм) и порывы ветра до 12 м/с. Из-за непогоды были подтоплены разные участки дорог по югу и юго-западной части города, а также ограничено движение 8 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного транспорта", - рассказали в ведомстве.

Работниками МЧС была оказана помощь в буксировке 20 легковых автомобилей, 5 автобусов из подтопленных территорий, преимущественно во Фрунзенском районе. Также спасатели помогали в очистке люков ливневой канализации от веток и различного мусора.

Из легкового и общественного транспорта, также подвальных помещений и подтопленных территорий был эвакуирован 91 человек, из них 19 детей. На ул.Люцинской людей эвакуировали при помощи лодки МЧС.

Для выполнения превентивных мер были задействованы 98 единиц техники ГПО "Горремавтодор".

Для уменьшения возможного ущерба, а также для мониторинга складывающейся ситуации в места возможных подтоплений были направлены работники МЧС, специальная техника ГПО "Горремавтодор", экипажи ГАИ.

Пострадавших нет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Из легкового и общественного транспорта, также подвальных помещений и подтопленных территорий был эвакуирован 91 человек, из них 19 детей. На ул.Люцинской людей...
 
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