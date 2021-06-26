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Установлена личность мужчины, который напал с ножом на людей в Германии

26.06.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Стали известны новые подробности нападения в Германии. Нападавшим оказался выходец из Сомали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлена личность мужчины, который напал с ножом на людей в Германии

Мужчина проживал в приюте для бездомных и проходил лечение в психиатрической больнице. Однако следователи не исключили исламистских мотивов, которыми мог руководствоваться нападавший. Сейчас эта информация проверяется.

Установлена личность мужчины, который напал с ножом на людей в Германии

Напомним, в центре города Вюрцбург мужчина с ножом напал на людей. Погибли три человека, шестеро пострадали. Прибывшие полицейские открыли огонь по нападавшему. Злоумышленник был ранен в ногу. Место ЧП до сих пор оцеплено полицией.

 
 
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Новости Германии. Стали известны новые подробности нападения в Германии. Нападавшим оказался выходец из Сомали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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