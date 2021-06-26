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Подходящее время, чтобы заготавливать лекарственные растения. Сверяемся с лунным календарём

26.06.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Традиционно сверим работы с лунным календарем в программе «Плюс-минус».

Конец июня подходит для уборки, благоустройства, украшения приусадебного участка, а также для заготовки лекарственных растений. Посев, посадка и пересадка любых культур до вторника, 29 июня, не рекомендуются.

Подходящее время, чтобы заготавливать лекарственные растения. Сверяемся с лунным календарём

С 28 по 30 июня хорошо бы подсеять зеленых культур. Рекомендуется также подкормить растения на участке.

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Традиционно сверим работы с лунным календарем в программе «Плюс-минус». Конец июня подходит для уборки, благоустройства, украшения приусадебного участка, а также...
 
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