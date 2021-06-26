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Подходящее время, чтобы заготавливать лекарственные растения. Сверяемся с лунным календарём
Источник материала: СТВ
Традиционно сверим работы с лунным календарем в программе
Конец июня подходит для уборки, благоустройства, украшения приусадебного участка, а также для заготовки лекарственных растений. Посев, посадка и пересадка любых культур до вторника, 29 июня, не рекомендуются.
С 28 по 30 июня хорошо бы подсеять зеленых культур. Рекомендуется также подкормить растения на участке.
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Традиционно сверим работы с лунным календарем в программе «Плюс-минус». Конец июня подходит для уборки, благоустройства, украшения приусадебного участка, а также...
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