Подходящее время, чтобы заготавливать лекарственные растения. Сверяемся с лунным календарём

Источник материала: СТВ

Традиционно сверим работы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» .

Конец июня подходит для уборки, благоустройства, украшения приусадебного участка, а также для заготовки лекарственных растений. Посев, посадка и пересадка любых культур до вторника, 29 июня, не рекомендуются.





С 28 по 30 июня хорошо бы подсеять зеленых культур. Рекомендуется также подкормить растения на участке.

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