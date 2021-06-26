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«Пускай успокаиваются, а то стыдно за землячков». Реакция дальнобойщиков на попытку оппозиции перекрыть дорогу на границе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередная провокация со стороны «невероятных» в Литве. Днем 26 июня они снова попытались перекрыть дорогу на границе. Правда, неожиданно для себя наткнулись на довольно резкое сопротивление как со стороны дальнобойщиков, так и местной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем водители большегрузов не особенно церемонились в выражениях.
Пускай успокаиваются, а то стыдно за землячков. В Беларуси разогнали, они тут, блин, […] занимаются, на территории чужого государства. Это смешно вообще, на самом деле. За них стыдно. Я белорус сам, я земляк, я из Рогачева, мне за них стыдно просто-напросто.
– Мои личные права, вот мои права. Я гражданин Республики Беларусь. Вот ты говоришь: в стране другой, в Европейском Союзе…
Интересным вышел и диалог дальнобойщика с одной из участниц акции. Главной темой стал вопрос, какой флаг мы считаем государственным, а какой народ Беларуси в свое время отверг на референдуме.
– У Беларуси свой флаг страны. Где он?
Акция «невероятных» длилась два часа, в итоге конфликт пришлось улаживать пограничникам и полиции.
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«Пускай успокаиваются, а то стыдно за землячков». Реакция дальнобойщиков на попытку оппозиции перекрыть дорогу на границе
Новости Беларуси. Очередная провокация со стороны «невероятных» в Литве. Днем 26 июня они снова попытались перекрыть дорогу на границе. Правда, неожиданно для себя...
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