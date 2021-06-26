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В хедлайнерах Мэвл и группа Dabro. Что происходит на open-air у Дворца спорта?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неделю молодежи в Минске завершает open-air у Дворца спорта. В формате «открытая сцена» свои таланты представили университетские творческие коллективы и уличные артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нон-стоп на сцене концерт молодых исполнителей и популярных белорусских артистов. В хедлайнерах молодежного праздника Мэвл и российская группа Dabro.
Спорт, культура и даже благотворительность. На разнообразных площадках проходят мастер-классы, челленджи с розыгрышами призов, презентации. Можно не только попробовать свои силы, но и выбрать себе хобби или сделать доброе дело.
Анжелика Байко, куратор волонтерского клуба «Слон» Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Виктория Любомирова, сотрудник ЦК БРСМ:
В 22:00 молодежный open-air завершит праздничный фейерверк.
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Новости Беларуси. Неделю молодежи в Минске завершает open-air у Дворца спорта. В формате «открытая сцена» свои таланты представили университетские творческие...
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