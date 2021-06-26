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В хедлайнерах Мэвл и группа Dabro. Что происходит на open-air у Дворца спорта?

26.06.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неделю молодежи в Минске завершает open-air у Дворца спорта. В формате «открытая сцена» свои таланты представили университетские творческие коллективы и уличные артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хедлайнерах Мэвл и группа Dabro. Что происходит на open-air у Дворца спорта?

Нон-стоп на сцене концерт молодых исполнителей и популярных белорусских артистов. В хедлайнерах молодежного праздника Мэвл и российская группа Dabro.

В хедлайнерах Мэвл и группа Dabro. Что происходит на open-air у Дворца спорта?

Спорт, культура и даже благотворительность. На разнообразных площадках проходят мастер-классы, челленджи с розыгрышами призов, презентации. Можно не только попробовать свои силы, но и выбрать себе хобби или сделать доброе дело.

В хедлайнерах Мэвл и группа Dabro. Что происходит на open-air у Дворца спорта?

Анжелика Байко, куратор волонтерского клуба «Слон» Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Круглый год, не прерываясь на каникулы, ребята ездят к детям-инвалидам, к инвалидам-взрослым, пожилым людям, детям-сиротам, помогают животным. То есть это все разнообразная деятельность. И если молодой человек хочет для себя сделать открытие, могу ли я заняться волонтерством, он может прийти в такие клубы, как наш, и попробовать. Именно сегодня мы проводим «Купи у слона открытку – подари кому-то улыбку». Но даже если сегодня вы пришли без денег, неважно, вы можете купить ее за свои знания. У нас будет два вида викторин.

В хедлайнерах Мэвл и группа Dabro. Что происходит на open-air у Дворца спорта?

Виктория Любомирова, сотрудник ЦК БРСМ:
Такой праздник – это очень масштабное событие для всей молодежи нашей страны. Потому что приехали к нам такие хедлайнеры, как группа Dabro, как Мэвл. Это сейчас топовые исполнители, которых слушает буквально вся молодежь нашей страны. И возможность прийти бесплатно послушать, насладиться, потанцевать и провести плодотворно и полезно свой выходной летний, тем более в такую погоду, это прям очень круто и очень здорово.

В хедлайнерах Мэвл и группа Dabro. Что происходит на open-air у Дворца спорта?

В 22:00 молодежный open-air завершит праздничный фейерверк.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Неделю молодежи в Минске завершает open-air у Дворца спорта. В формате «открытая сцена» свои таланты представили университетские творческие...
 
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