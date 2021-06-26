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«Эти ребята не дрогнут, они будут стоять до последнего». Выпускникам Военной академии вручили офицерские погоны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Военной академии 26 июня состоялся очередной выпуск молодых лейтенантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Офицерские погоны в торжественной обстановке получили 717 человек. Большинство продолжит службу в Вооруженных Силах. За отличную учебу 15 выпускников удостоены золотой медали. Более 20 награждены дипломами с отличием. Впереди новоиспеченных лейтенантов ожидает отпуск, после чего каждый из них отправится к месту службы и начнет осваивать свою первую офицерскую должность. Военная академия полностью обеспечивает потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в кадрах.
Александр Омельченко, выпускник Военной академии:
Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:
16 выпускников авиационного факультета продолжат подготовку и получат «путевку в жизнь» в конце октября.
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«Эти ребята не дрогнут, они будут стоять до последнего». Выпускникам Военной академии вручили офицерские погоны
Новости Беларуси. В Военной академии 26 июня состоялся очередной выпуск молодых лейтенантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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