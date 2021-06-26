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Работа на лето: побит рекорд по желающим попасть в студотряд Беларуси

26.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске белорусские студенты торжественно открыли новый семестр трудовых отрядов 2021 года, передает «МИР 24».

Этот год стал рекордным по количеству желающих попасть в студенческие отряды. Заявки подали почти 30 тысяч человек. Путевки сегодня вручили командирам студотрядов. Они отправятся в том числе на строительные объекты БелАЭС.

«Это уже мой четвертый студотряд. Я работал в сельскохозяйственном, мы собирали черешню. Потом, когда приехал, работал в Горгазе тоже в Гродно. Мы занимались покраской заборов, ремонтировали скамейки, если нужно было. Затем я работал в РемСтройАвтоДор. Мы были подсобными рабочими», – рассказал командир студотряда Максим Жук.

«Трудолюбие, целеустремленность, ответственное отношение к делу и желание быть причастным к реальным делам государства – то, что всегда отличало белорусскую молодежь», – заявил второй секретарь центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

На днях Александр Лукашенко своим указом переименовал праздник День молодежи в День молодежи и студенчества. Его отмечают в стране в последнее воскресенье июня.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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На днях Александр Лукашенко своим указом переименовал праздник День молодежи в День молодежи и студенчества. Его отмечают в стране в последнее воскресенье июня.
 
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