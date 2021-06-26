ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ворота посольства России в Минске въехал автомобиль "Форд"

26.06.2021 22:13 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль "Форд". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель пытался скрыться, но был задержан. На месте работают сотрудники ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль "Форд". Водитель пытался скрыться, но был задержан.
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе М1 из-за непогоды водители вынуждены были пережидать ураган
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by