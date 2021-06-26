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В ворота посольства России в Минске въехал автомобиль "Форд"
Источник материала: БелТА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль "Форд". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водитель пытался скрыться, но был задержан. На месте работают сотрудники ГАИ.-0-
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В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль "Форд". Водитель пытался скрыться, но был задержан.
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