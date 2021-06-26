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«Всё, что дома вырастили на огороде и в сарае – всё на столе». Рассказываем, как прошёл «Властелин села» в Ружанском замке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Они выбрали малую родину и с удовольствием делятся секретами, как работать, воспитывать детей, находить увлечения и заниматься спортом в белорусской глубинке. Аграрный open-air собрал 12 семей из Брестской области – претендентов на титул «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жемчужина белорусских видов – Ружанский замок, или, как его еще называют, разрушенный Версаль – принимает гостей. 12 молодых семей, кто выбрал местом жизни маленькие и живописные края Беларуси.
Роман Кулеш, участник конкурса:
Маленький Рома обожает рыбалку, гордится уловом и тем, что сам мастерит удочки. Два сыночка и крошечка-дочка – семья Кулеш из Барановичского района. Мама в декрете, а папа трудится в полях. Впереди горячая пора уборочной, а прежде – борьба за победу. В навыках мужских Татьяна набивала руку на стройке просторного дома для всей семьи.
Татьяна Кулеш, участница конкурса:
Дети, большое подворье и стаж жизни на селе не меньше трех лет. Семья Бруцких вливалась в деревенскую жизнь после столичной. Зов малой родины оказался сильнее. Трое детей, младшему всего полгода. Кроху оставили с бабушкой. Угощения, к слову, по ее рецептам и из продуктов со своего двора.
Виктория Бруцкая, участница конкурса:
Деревенские семьи XXI века – это компромисс устоев жизни прошлого и комфорта современности. У многих уже даже печки в доме нет. Гастрономия, живые обитатели подворья, снасти для рыбалки, атрибуты отличной бани, национальные костюмы и семейные традиции. А еще берут чувством юмора – куда без него?
– Как жена купила шубу, стала вредной, стала грубой.
«Касцы, майстры, гаспадары» – сельские «олимпийские игры» проверят выносливость, сплоченность и волю к победе. Тут, как говорится, кто косу в руках не держал, того видно издалека.
Михаил Ярмольчик, участник конкурса:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Ажиотаж в Ружанском замке привлек немало гостей. Сегодня здесь идут реставрационные работы в восточном корпусе дворца Сапегов. Вскоре он вернет былую светскую жизнь. А пока не знать ли о делах семейных знатному роду?
Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета общественного объединения «БРСМ»:
Самой сильной в состязаниях оказалась семья из Барановичского района, где подрастают трое детей. А «Властелина села» Беларуси выберут на празднике Купалье в Александрии.
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«Всё, что дома вырастили на огороде и в сарае – всё на столе». Рассказываем, как прошёл «Властелин села» в Ружанском замке
Новости Беларуси. Они выбрали малую родину и с удовольствием делятся секретами, как работать, воспитывать детей, находить увлечения и заниматься спортом в...
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