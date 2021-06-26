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«Очень горда своей дочерью». В Институте погранслужбы прошла церемония вручения дипломов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Профессионально подготовленные специалисты вступают в ряды офицерского корпуса органов пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 июня 85 выпускникам профильного института вручены дипломы об окончании вуза. На протяжении четырех лет они изучали основы и тактику пограничной службы и контроля, основы управления, иностранные языки. Практический багаж и яркие впечатления курсанты получили во время ежегодных стажировок в подразделениях «зеленой» границы и в пунктах пропуска. И сегодня они готовы к ответственной службе по защите рубежей.
Завершил торжественную церемонию ритуал прощания выпускников с боевым знаменем института, а после прохождения торжественным маршем офицеров-пограничников поздравили родные и друзья.
Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Юлия Яковчиц, выпускница Института погранслужбы:
Наталья Яковчиц, мама выпускницы:
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Новости Беларуси. Профессионально подготовленные специалисты вступают в ряды офицерского корпуса органов пограничной службы, сообщили в программе Новости «24...
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