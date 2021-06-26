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«Очень горда своей дочерью». В Институте погранслужбы прошла церемония вручения дипломов

26.06.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Профессионально подготовленные специалисты вступают в ряды офицерского корпуса органов пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень горда своей дочерью». В Институте погранслужбы прошла церемония вручения дипломов

26 июня 85 выпускникам профильного института вручены дипломы об окончании вуза. На протяжении четырех лет они изучали основы и тактику пограничной службы и контроля, основы управления, иностранные языки. Практический багаж и яркие впечатления курсанты получили во время ежегодных стажировок в подразделениях «зеленой» границы и в пунктах пропуска. И сегодня они готовы к ответственной службе по защите рубежей.

«Очень горда своей дочерью». В Институте погранслужбы прошла церемония вручения дипломов

Завершил торжественную церемонию ритуал прощания выпускников с боевым знаменем института, а после прохождения торжественным маршем офицеров-пограничников поздравили родные и друзья.

«Очень горда своей дочерью». В Институте погранслужбы прошла церемония вручения дипломов

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Основная задача при подготовке курсантов сегодня сосредоточена на практико-ориентированной их готовности выполнять задачи в самых сложных условиях обстановки. Как на государственной границе, так и в пунктах пропуска. Конечно же, этому мы уделяем особое внимание. И 70 % наших занятий сегодня проводятся как в учебном центре, так и в подразделениях границы и пограничного контроля.

«Очень горда своей дочерью». В Институте погранслужбы прошла церемония вручения дипломов

Юлия Яковчиц, выпускница Института погранслужбы:
Эмоции переполняют, потому что каждый курсант при поступлении с первого же дня ждет вот этого заветного, волнительного, долгожданного дня. Потому что с курсантских погон на плечи падают звезды, и это просто не передать словами. Эти эмоции, которые испытываем мы сегодня, заряжают, наполняют энергией на дальнейшую службу. Я готова, я уже жду, когда закончится отпуск. Я приду в подразделение пограничного контроля, чтобы охранять границу.

«Очень горда своей дочерью». В Институте погранслужбы прошла церемония вручения дипломов

Наталья Яковчиц, мама выпускницы:
Очень горда своей дочерью, теперь уже лейтенантом. Это очень целеустремленный был ребенок. Не было других целей. Была одна цель – поступить в Институт пограничной службы. Были тренировки, была куча бессонных ночей, супероценки по тестированию. Мы, конечно, поступили. Я уже тогда плакала. Что говорить о сегодняшнем дне? Я настолько горда своей дочерью, что она окончила с отличием.

«Очень горда своей дочерью». В Институте погранслужбы прошла церемония вручения дипломов

За почти 30-летнюю историю Институт пограничной службы подготовил более 2 500 офицеров.

 
 
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Новости Беларуси. Профессионально подготовленные специалисты вступают в ряды офицерского корпуса органов пограничной службы, сообщили в программе Новости «24...
 
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