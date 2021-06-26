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«Пришли всей семьёй. Все участвуем». Чем запомнились трёхдневные «Вытокі» в Мозыре?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столице Припятского Полесья заключительный день фестиваля «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На центральной площади Мозыря прошел грандиозный гала-концерт, который стал ярким финальным аккордом культурно-спортивного феста.
Спорт, культура и национальные традиции. Уникальное сочетание под брендом «Вытокі» летом 2021 года дарит белорусам незабываемые впечатления.
Александр Добриян, корреспондент:
Успехи ребенка – лучшая награда родителей. Именно за этим «золотом» в Мозырь приехали жители из разных уголков юго-восточного региона.
– В вашей семье какое отношение к спорту?
Со своей основной задачей – объединить вокруг себя людей разных интересов и возрастов – фестиваль однозначно справился. Актуальный формат получает только положительные отзывы.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Этим вечером яркая точка фестиваля в Мозыре – грандиозный концерт с участием звезд белорусской эстрады, который завершится праздничным салютом. Финальный этап фестиваля состоится в Минске в конце августа.
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Новости Беларуси. В столице Припятского Полесья заключительный день фестиваля «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На центральной площади...
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