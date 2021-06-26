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Сильный ливень затопил улицы Минска. Спасатели эвакуировали почти сто человек

26.06.2021 22:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Почти 40% месячной норы осадков выпало в Минске вечером 26 июня всего за один час — с 18:00 до 19:00.

Сильный ливень затопил улицы Минска. Спасатели эвакуировали почти сто человек

В результате ливня, сопровождавшегося порывистым ветром, были подтоплены многие столичные улицы. Сильнее других пострадали юго-западные и западные районы Минска.

Как сообщает МЧС, было ограничено движение 8 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного транспорта.

Спасатели помогли в буксировке 20 легковых автомобилей, пяти автобусов из подтопленных территорий, преимущественно во Фрунзенском районе.

Также спасатели помогали в очистке люков ливневой канализации от различного мусора.

Сильный ливень затопил улицы Минска. Спасатели эвакуировали почти сто человек

Сильный ливень затопил улицы Минска. Спасатели эвакуировали почти сто человек

Из легкового и общественного транспорта, также подвальных помещений и подтопленных территорий был эвакуирован 91 человек, из них 19 детей. На улице Люцинской для эвакуации граждан пришлось использовать лодку.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Почти 40% месячной норы осадков выпало в Минске вечером 26 июня всего за один час — с 18:00 до 19:00.
 
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