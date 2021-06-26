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Ток-шоу «Пока свободны». Отберут ли у нас флаг?
Источник материала: Навiны
Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны». На этот раз мы побывали в гостях у Белорусского конгресса демократических профсоюзов.
В программе участвуют лидер БКДП Александр Ярошук и историк Александр Пашкевич. Вместе с ведущим Алесем Залевским они обсудили наиболее актуальные события недели.
Александр Ярошук рассказал, как независимые профсоюзы реагируют на введение секторальных санкций против режима Лукашенко и честно ответил на вопрос, выступал ли БКДП против их введения (спойлер — нет).
Историк Александр Пашкевич оценил вероятность осуществления плана МВД по запрету бело-красно-белой символики и лозунга «Жыве Беларусь!» и рассказал, на каком этапе своего развития сейчас находится белорусское общество и справедливо ли проводить аналогии с другими историческими периодами.
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