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Ток-шоу «Пока свободны». Отберут ли у нас флаг?

26.06.2021 22:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны». На этот раз мы побывали в гостях у Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

В программе участвуют лидер БКДП Александр Ярошук и историк Александр Пашкевич. Вместе с ведущим Алесем Залевским они обсудили наиболее актуальные события недели.

Ток-шоу «Пока свободны». Отберут ли у нас флаг?

Александр Ярошук рассказал, как независимые профсоюзы реагируют на введение секторальных санкций против режима Лукашенко и честно ответил на вопрос, выступал ли БКДП против их введения (спойлер — нет).

Историк Александр Пашкевич оценил вероятность осуществления плана МВД по запрету бело-красно-белой символики и лозунга «Жыве Беларусь!» и рассказал, на каком этапе своего развития сейчас находится белорусское общество и справедливо ли проводить аналогии с другими историческими периодами.

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Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны». На этот раз мы побывали в гостях у Белорусского конгресса демократических профсоюзов.
 
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