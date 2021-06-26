Лучший улов: на соревнованиях под Минском собрались охотники и рыболовы со всей Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рыбалка и кулинарные соревнования. Под Минском спортивным праздником отметили 100-летний юбилей Белорусского общества охотников и рыболовов. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына временно вступила в клуб.

Спиннинг, удочки с поплавками или фидер, полевое ружье и гончие собаки – на спортивном празднике около тысячи участников. Самому юному рыболову всего девять. Егор Захаревич выбрал ловлю на поплавок. Рядом рыбачит и отец, правда, на спиннинг. Дедушка – зритель. Рыбалка – общее семейное увлечение.

«Меня научил рыбачить папа. Я в семь встаю, иду на рыбалку. Первым делом я насаживаю опарыша. Если не клюет, то я сразу беру тесто. Потому что на тесто у меня лучше всего клюет», – рассказал рыбак-юниор Егор Захаревич.

На рыбалку четыре часа. В правилах детям помогать можно. Но начинающий рыболов все делает сам – никакой помощи. Замешивает прикормку, насаживает наживку на удочку и… забрасывает. У взрослых регламент строже – рыбачить можно только на одну удочку.

«Ловлю я с самого детства, с лет трех, наверное. Нужно много практики, постоянно проводить время на рыбалке. За 20 минут словил 15 окуней. Глядя по сторонам, думаю, это отличный результат. Потому что редко люди достают одну-две рыбки», – поделился рыболов-спортсмен на спиннинг Александр Лазарчук.

После активных тренировок можно заглянуть и на ужин. Тем более, что он точно будет лучшим соревновались и в приготовлении традиционной для охотников шурпы. Наваристый суп умеет готовить каждый. Но есть секрет – в составе, посуде и во времени приготовления.

«У меня секрет кроется в мясе. Хорошее, качественное, отборное мясо, тогда получается вкусная, наваристая юшка. Если юшку варим, на 30-литровый чан у нас идет 11-12 килограмм мяса. Вот тогда она будет наваристая, вкусная юшка», – рассказал участник кулинарного конкурса Павел Сенюта.

Соревнования растянулись на весь день. Самый большой улов, около пяти килограммов, удалось поймать на поплавочную удочку. По традиции трофей отпустили, чтобы вернуться на соревнования уже в следующем году.