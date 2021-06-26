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Три автомобиля после столкновения оказались на тротуаре

26.06.2021 23:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул.Московской. Водитель автомобиля "БМВ", спускаясь с путепровода со стороны пр.Независимости, на закруглении дороги не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода", который двигался в соседней полосе. От удара его отбросила на попутный "Лада". В результате ДТП все три легковушки оказались за пределами проезжей части. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска проводят дополнительную проверку. 62-летняя женщина, пассажир автомобиля "Шкода" доставлена в учреждение здравоохранения для осмотра.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. Внимательность на дорогах – залог безопасного участия в дорожном движении!

 
Теги: Минск
 
 
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По факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска проводят дополнительную проверку. 62-летняя женщина, пассажир автомобиля "Шкода" доставлена...
 
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