В Минске легковой «Форд» протаранил ворота посольства России

Вечером 26 июня в Минске на улице Нововиленской легковой автомобиль протаранил ворота посольства России.





Как сообщает ГАИ Минска, 35-летний мужчина на «Форде» на полном ходу въехал в ворота посольства, затем выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.

Мужчина был задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения.