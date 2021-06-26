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В Минске легковой «Форд» протаранил ворота посольства России

27.06.2021 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 26 июня в Минске на улице Нововиленской легковой автомобиль протаранил ворота посольства России.

В Минске легковой «Форд» протаранил ворота посольства России

Как сообщает ГАИ Минска, 35-летний мужчина на «Форде» на полном ходу въехал в ворота посольства, затем выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.

Мужчина был задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения.

 

 

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Вечером 26 июня в Минске на улице Нововиленской легковой автомобиль протаранил ворота посольства России.
 
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