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В Минске легковой «Форд» протаранил ворота посольства России
Источник материала: Навiны
Вечером 26 июня в Минске на улице Нововиленской легковой автомобиль протаранил ворота посольства России.
Как сообщает ГАИ Минска, 35-летний мужчина на «Форде» на полном ходу въехал в ворота посольства, затем выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.
Мужчина был задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения.
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