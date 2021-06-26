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Американцы считают, что власти недоговаривают им об НЛО

27.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik. Около 70% избирателей в США избирателей считают, что власти страны на самом деле владеют большим количеством информации об НЛО, чем сообщают населению, данные исследования издания Hill и компании HarrisX цитирует РИА Новости.

Накануне в США был опубликован доклад национальной разведки о наблюдениях неопознанных воздушных явлений и НЛО. В нем зафиксированы 144 случая наблюдения за неопознанными объектами, которые не удалось должным образом объяснить. Однозначных выводов о природе этих явлений сделано не было, для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства, сказано в докладе разведки.

Американская разведка также сделала вывод, что НЛО могут представлять угрозу для национальной безопасности США.

В том, что власти скрывают от граждан сведения об НЛО, убеждены 75% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет и 72% старше  65 лет. 73% опрошенных мужчин считают, что власти очевидно недоговаривают, и 68% женщин согласны с таким мнением.

Против такой точки зрения выступили всего 30% опрошенных.

Исследование проводилось в интернете в середине июня с участием 942 респондентов.

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Теги: Минск
 
 
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Неопознанные летающие объекты могут представлять угрозу для национальной безопасности США, сказано в докладе национальной разведки страны.
 
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